Екатерина Варнава прокомментировала свой лишний вес

Екатерина Варнава поправилась на 25 килограммов Она впервые дала интервью за полтора года. Фото: Evolution Pictures Film Company Звезда Екатерина Варнава впервые привлекла к себе внимание после полутора лет затишья.
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