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Стример Бустер купил частный самолет

Стример Бустер купил частный самолет

Звезда Twitch с размахом отметил десятилетие своего канала. Бустер купил личный самолет , фото: СоцсетиПопулярный стример Бустер, канал которого на «Твиче» насчитывает более 3,5 миллиона подписчиков, купил себе самолет в честь 10-летия в блогинге.

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