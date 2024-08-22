Санкт-Петербург предлагает Индии стать площадкой для форума по кибербезопасности БРИКС в 2025 году

Этот вопрос активно обсуждается с индийской стороной Зампред Комитета по внешним связям Петербурга Сергей Марков поделился, что Индию заинтересовала идея того, что Санкт-Петербург готов взять на себя роль соучредителя конференции по кибербезопасности БРИКС в следующем году.
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