Санкт-Петербург предлагает Индии стать площадкой для форума по кибербезопасности БРИКС в 2025 году

Этот вопрос активно обсуждается с индийской стороной Зампред Комитета по внешним связям Петербурга Сергей Марков поделился, что Индию заинтересовала идея того, что Санкт-Петербург готов взять на себя роль соучредителя конференции по кибербезопасности БРИКС в следующем году.