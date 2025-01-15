Гэри Генслер: «Я никогда не говорил, что BTC и ETH являются ценными бумагами»

В интервью Yahoo Finance председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер сказал: «Ни я, ни бывший председатель Джей Клейтон никогда не говорили, что Биткойн является ценной бумагой.
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