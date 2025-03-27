Эксперт оценил рублификацию облигаций как win-win сценарий для инвестора и банка

Рублификация субординированных облигаций, которую предлагает ВТБ инвесторам, может быть реализована только до 1 июля этого года, и только при условии согласия 75% их владельцев, сказал управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.
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