Китайские ученые разработали новый алгоритм для отслеживания спутниковой группировки Starlink

Исследование, выполненное Нанкинским университетом аэронавтики и астронавтики, показало успешное моделирование операций по сближению с более чем 6700 спутниками Starlink, которые развивает компания SpaceX.
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