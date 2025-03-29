Исследователи из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн провели первые в мире 3D-симуляции гиперзвуковых потоков, выявив неожиданные нарушения симметрии, которые могут изменить подход к проектированию сверхскоростных летательных аппаратов

Исследователи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне провели первое в мире трехмерное моделирование гиперзвуковых потоков, выявив неожиданные нарушения симметрии, которые могут изменить подход к проектированию сверхбыстрых самолетов.
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