Исследователи из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн провели первые в мире 3D-симуляции гиперзвуковых потоков, выявив неожиданные нарушения симметрии, которые могут изменить подход к проектированию сверхскоростных летательных аппаратов

﻿﻿Исследователи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне провели первое в мире трехмерное моделирование гиперзвуковых потоков, выявив неожиданные нарушения симметрии, которые могут изменить подход к проектированию сверхбыстрых самолетов.