США меняют Европу на Гондурас

Администрация Дональда Трампа вплотную подошла к пересмотру своего военного присутствия в Европе. 3 октября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о возможной переброске части американского контингента из Европы в Западное полушарие для борьбы с наркокартелями в Латинской Америке.