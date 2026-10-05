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Аргументы недели

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США меняют Европу на Гондурас

США меняют Европу на Гондурас

Администрация Дональда Трампа вплотную подошла к пересмотру своего военного присутствия в Европе. 3 октября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о возможной переброске части американского контингента из Европы в Западное полушарие для борьбы с наркокартелями в Латинской Америке.

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