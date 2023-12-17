Эксперты спрогнозировали, когда в России снизятся ставки по ипотеке

Специалисты "Русипотеки" и "А101" проанализировали изменения ставки ЦБ и дали свой прогноз на перспективуЭксперты "Русипотеки" и "А101" полагают, что после того, как Центробанк в пятый раз подряд поднял ключевую ставку (до 16% с прежних 15), это повлияет и на процент, который банки будут брать за пользование ипотечными средствами.