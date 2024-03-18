Десять лет дома: как на Красной площади отметили воссоединение Крыма с Россией

Десять лет назад Крым вернулся в состав России. Тогда в 2014-м это воссоединение стало праздником для всех жителей полуострова, они голосовали, понимая, что определяют свое будущее и чувствовали, что действительно возвращаются в «родную гавань».
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