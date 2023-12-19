Владельцу квартиры с сосульками-убийцами на Мечникова избрали меру пресечения

Погибшим оказался 31-летний местный житель. Владельцу квартиры на проспекте Мечникова, с чьего балкона, предположительно, упали сосульки и убили прохожего, назначили меру пресечения в виде запрета определённых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии