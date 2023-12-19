78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Петровский
    А разве это когда-то было проблемой или среди наших бойцов нет иностранных добровольцев? Умный ты наш)СК РФ переквалифи...
  • Рома Вихрь
    Они граждане Абхазии. Как ты их «отправишь», русский ты наш? 😎СК РФ переквалифи...
  • Светлана Грушкина
    Правильно, так и надо подходить со всей строгостью, а то чура не знают.СК РФ переквалифи...

Владельцу квартиры с сосульками-убийцами на Мечникова избрали меру пресечения

Погибшим оказался 31-летний местный житель. Владельцу квартиры на проспекте Мечникова, с чьего балкона, предположительно, упали сосульки и убили прохожего, назначили меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх