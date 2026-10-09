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Обсуждение книг, встречи с авторами и поиск друзей: зачем россияне вступают в книжные клубы

Обсуждение книг, встречи с авторами и поиск друзей: зачем россияне вступают в книжные клубы

76% читателей хотели бы лично пообщаться с писателями в книжных клубах. При этом 88% рассчитывают открывать для себя новых авторов и жанры, а 74% хотят встречаться с единомышленниками.

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