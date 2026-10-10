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Царьград

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Инфляция в Армении достигла 4,3% из-за роста цен на мясо и молочку

Инфляция в Армении достигла 4,3% из-за роста цен на мясо и молочку

Годовая инфляция в Армении по итогам сентября достигла 4,3%, уже несколько месяцев подряд превышая целевой ориентир Центрального банка в 4%.

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