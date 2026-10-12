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Царьград

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Бухгалтер из Челябинска присвоила 850 тысяч рублей клиентов

Бухгалтер из Челябинска присвоила 850 тысяч рублей клиентов

В Тракторозаводский районный суд Челябинска передано дело 31-летней сотрудницы автопрокатной компании, которая в 2025–2026 годах переводила оплату от клиентов на личную карту и оставляла себе часть наличных.

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