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Оплата ЖКХ по новым правилам: Что изменится для жителей многоэтажек с 1 октября

Оплата ЖКХ по новым правилам: Что изменится для жителей многоэтажек с 1 октября

С 1 октября жителей России ждут изменения, которые касаются оплаты услуг ЖКХ. На что нужно обращать внимание, чтобы не переплачивать, и можно ли избежать дополнительных расходов?Уже с 1 октября 2023 года вступают в официальную силу изменения в оплате услуг ЖКХ, которые затрагивают граждан, проживающих в многоэтажных домах.

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