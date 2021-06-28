БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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У Эрдогана проблемы. Узбекистан резко усиливается в Центральной Азии и встаёт на сторону России

У Эрдогана проблемы. Узбекистан резко усиливается в Центральной Азии и встаёт на сторону России

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Александр Анпилогов
Аффтор! Вы дурак? Как понять ваши строки: "Шавкат Мирзиёев вынужден был отложить в прошлом году свою поездку из-за пандемии, но теперь она обязательно состоится осенью прошлого года"? Это-ж надо так писать - состоится осенью ПРОШЛОГО года!!!

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