У Эрдогана проблемы. Узбекистан резко усиливается в Центральной Азии и встаёт на сторону России

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаУ Эрдогана проблемы. Узбекистан резко усиливается в Центральной Азии и встаёт на сторону России Ташкент, Айнур Курманов Визит узбекского премьера Абдуллы Арипова в Москву 22 июня был знаковым во всех отношениях.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр АнпилоговАффтор! Вы дурак? Как понять ваши строки: "Шавкат Мирзиёев вынужден был отложить в прошлом году свою поездку из-за пандемии, но теперь она обязательно состоится осенью прошлого года"? Это-ж надо так писать - состоится осенью ПРОШЛОГО года!!!Комментировать
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