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В районе Телецкого озера заметили редких краснокнижных птиц

В районе Телецкого озера заметили редких краснокнижных птиц

Появление потомства у краснокнижных птиц свидетельствует о благоприятном состоянии природной среды Фото: Алтайский биосферный заповедник / Олег Митрофанов В Алтайском биосферном заповеднике показали гнезда редких птиц, занесенных в Красную книгу России.

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