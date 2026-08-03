В районе Телецкого озера заметили редких краснокнижных птиц

Появление потомства у краснокнижных птиц свидетельствует о благоприятном состоянии природной среды Фото: Алтайский биосферный заповедник / Олег Митрофанов В Алтайском биосферном заповеднике показали гнезда редких птиц, занесенных в Красную книгу России.
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