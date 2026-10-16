“Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Friday asked European Union leaders to provide Kyiv an extra $79 billion in funding next year to help it keep fighting Russia,” Agence France-Presse reports.
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