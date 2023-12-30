Список потенциально дефицитных препаратов: какие лекарства вошли в перечень в 2023 году

Сейчас он включает в себя 153 позиции.Список потенциально дефицитных препаратов, который составила межведомственная комиссия, созданная Министерством здравоохранения России, за год пополнился 58 позициями, два наименования исключили.
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