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«Рамос жмет мне руку и говорит: «Пуньяль, 400 матчей в Ла Лиге... Вот это да!» Потом дергает меня и забивает с углового». Экс-игрок «Осасуны» о защитнике

«Рамос жмет мне руку и говорит: «Пуньяль, 400 матчей в Ла Лиге... Вот это да!» Потом дергает меня и забивает с углового». Экс-игрок «Осасуны» о защитнике

Бывший игрок «Осасуны» рассказал забавную историю о Серхио Рамосе. «Я только что провел 400-й матч в Ла Лиге, и мы играли на «Сантьяго Бернабеу».

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