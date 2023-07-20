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В Хабаровском крае площадь пожаров выросла до 181,7 тысяч гектаров

В Хабаровском крае площадь пожаров выросла до 181,7 тысяч гектаров

За последние сутки площадь лесных пожаров в Хабаровском крае значительно увеличилась на почти 29 тысяч гектаров, достигнув общей площади 181,7 тысяч гектаров.

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