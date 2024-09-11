Криптобиржа Gemini замерила долю владеющих криптовалютами инвесторов

Согласно новому исследованию ChatGPT, проведенному среди 6000 трейдеров из США, Великобритании, Франции и Сингапура, 65% респондентов верят в долгосрочный инвестиционный потенциал криптовалют и поэтому хранят цифровые активы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии