75-ый павильон, регион 30: Астраханская область входит в топ-20 всех номинаций онлайн-голосования выставки-форума «Россия»

А в номинации «Самая познавательная экспозиция» наш регион находится на восьмом месте. Продолжает свою работу в Москве, на территории ВДНХ один из масштабных экспозиционных проектов страны - Международная выставка-форум "Россия".
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