У организаторов незаконной миграции в России предложили забирать имущество

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий конфискацию собственности у участников организации каналов незаконной миграции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Удар "Искандера" - эшелон с американской военной техникой в щепки. Даже разгрузить не успели
- "Будет по-нашему": Муфтий сорвал аплодисменты, решив сделать то, на что депутаты Госдумы до сих пор не решились
- Такого хода в Киеве не ждали: Русские внезапно и мощно прорвали оборону. "Солнцепёки" жгут на полную мощь
Свежие комментарии