Замуж без жениха: в Японии набирает популярность страшный тренд

Одни хотят платье, другие – играют в соло, чтобы отметить важный этап в своей жизни. В Японии появилась новая тенденция: молодые женщины отказываются от традиционных брачных церемоний в пользу сольных свадеб, на которых они выходят замуж сами за себя.