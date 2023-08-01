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Квартальнов о минском «Динамо» после 3:1 с «Адмиралом»: «Дали проявить себя молодежи. Степа Звягин – молодец, но простые потери надо убрать»

Белорусский клуб обыграл «Адмирал» (3:1).  – Первый матч предсезонки, ребята давно не играли. Начало было немного скомканное.

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