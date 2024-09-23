Фото сильно постаревшей Дарьи Мельниковой попало в Сеть

Лиза Арзамасова. Фото ИнстаграмДарья Мельникова и Лиза Арзамасова, известные по участию в комедийном сериале «Папины дочки», сохранили дружеские отношения после завершения съемок, хотя их карьеры пошли разными путями.
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