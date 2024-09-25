Дмитрий Спивак: Одессу лишают истории

Проект исполкома о сносе 19 памятников. Ну, ладно Пушкин, это понятно. Горький. А вот Высоцкий причем? Тоже агент НКВД? А герой-подводник Маринеско, который был личным врагом гитлера? А Бабель, чьим слогом восторгался Хемингуэй? Про Малиновского и Космодемьянскую молчу.