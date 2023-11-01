Нелюбовь к холоду в начале зимы объяснил врач Андрей Поздняков

Зима вступает в свои права в Новосибирске. Утром 1 ноября за окном уже минус 7 градусов мороза. Почему они кажутся такими ужасными? «Дело в том, что весной и летом разброс температуры воздуха дома и на улице невысок.
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