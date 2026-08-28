В Непале семь россиян числятся пропавшими

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Совет по туризму Непала опубликовал обновленные данные по иностранным туристам в зоне бедствия, согласно которым пропавшими на данный момент числятся семь россиян.
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