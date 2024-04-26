Каким днем в истории было 27 апреля 2024 года: хроника прошлого России и других стран Ирина Лысенко27 апреля — день, который не каждый современный человек может назвать ключевым в истории Российского государства и других стран.
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