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Каким днем в истории было 27 апреля 2024 года: хроника прошлого России и других стран

Каким днем в истории было 27 апреля 2024 года: хроника прошлого России и других стран

Каким днем в истории было 27 апреля 2024 года: хроника прошлого России и других стран Ирина Лысенко27 апреля — день, который не каждый современный человек может назвать ключевым в истории Российского государства и других стран.

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