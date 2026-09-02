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Царьград

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"Пугачёва умерла?": Звезда погасла, но точную дату сказать никто не может

"Пугачёва умерла?": Звезда погасла, но точную дату сказать никто не может

Есть события, после которых артист перестаёт существовать в сознании народа. Для Аллы Пугачёвой таких дат, увы, набралось уже несколько – и у каждого она своя.

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