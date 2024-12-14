Главе ведомства представят доклад о ходе проверки по факту применения насилия в отношении ребенка-инвалида в Санкт-Петербурге

В средствах массовой информации сообщается о противоправных действиях кондуктора автобуса в отношении жительницы Московской области и ее малолетней дочери, прибывших в город Санкт-Петербург для прохождения реабилитации ребенком, имеющим инвалидность.
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