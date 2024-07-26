Подозреваемый в подрыве авто в Москве сообщил о выплатах от куратора из СБУ

Москва, 26 июля, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве машины военного в Москве Евгений Серебряков признался, что заложенную под автомобиль бомбу собирал под контролем куратора из Службы безопасности Украины, следует из видео, опубликованного ФСБ РФ.