СЕРГЕЙ МАРДАН Российские военнослужащие вошли на авиабазу в Нигере, где размещены американские войска, сообщил агентству Reuters высокопоставленный представитель министерства обороны США, этот шаг последовал за решением властей Нигера изгнать американские войска с территории страны.
Мощный щелбан по лбу американской военщине
Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Хахаха, пусть почаще меняют памперсы, пиндосня вонючая, привыкли с туземцами воевать!
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4 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Наконец -то начали понимать , что янки это пыль , а не исключительная нация . кроме плевка в рожу ничего не достойны
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3 час.
sylpfide sylpfide
Если себя не похвалишь - будешь как обосранный сидеть.
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1 час.
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