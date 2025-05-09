Во Вьетнаме в День Победы почтили память павших воинов

ХАНОЙ, 9 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков к памятнику советским, российским и вьетнамским военнослужащим и гражданским лицам, погибшим за мир и стабильность в регионе, прошла в пятницу по случаю 80-й годовщины Великой Победы на территории бывшей российской военной базы Камрань во провинции Кханьхоа.