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Мыслемешалка, узлы напряжения и еще 5 причин, почему по утрам так тяжело вставать

Мыслемешалка, узлы напряжения и еще 5 причин, почему по утрам так тяжело вставать

Просыпаетесь с ощущением, что вам не хватает сил, чтобы встретить новый день? Чувствуете, что вам недостаточно энергии и не можете заставить себя встать с кровати? Вы не одиноки! Есть как минимум семь причин, почему так происходит.

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