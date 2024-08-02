Мыслемешалка, узлы напряжения и еще 5 причин, почему по утрам так тяжело вставать

Просыпаетесь с ощущением, что вам не хватает сил, чтобы встретить новый день? Чувствуете, что вам недостаточно энергии и не можете заставить себя встать с кровати? Вы не одиноки! Есть как минимум семь причин, почему так происходит.
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