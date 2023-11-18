В России Дед Мороз отмечает день рождения

В России 18 ноября отмечают необычный праздник — день рождения Деда Мороза. Этот день выбран не случайно: именно в этот день в Великом Устюге, где находится официальная резиденция Деда Мороза, наступают первые зимние холода.
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