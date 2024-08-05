В 2024 году Россия уже провела более 7 тысяч спортивных мероприятий

До конца года ожидается почти столько же Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в текущем году Россия уже провела более 7 тысяч спортивных событий, это в два раза больше, чем в прошлом году за тот же период.
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