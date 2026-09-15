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Спорт Уик-Энд

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Радимов объяснил, почему Мостовой сыграл лишь 10 минут в матче против «Зенитом»

Радимов объяснил, почему Мостовой сыграл лишь 10 минут в матче против «Зенитом»

Бывший капитан «Зенита», поигравший в Испании и ряде клубов РПЛ, Владислав Радимов в интервью «РБ Спорт» поделился мнением о матче 8-го тура «Зенит» - «Локомотив» (2:1), оценив усиления в составе железнодорожников: «Возвращение Комличенко добавило «Локо» опцию высокого мощного нападающего, потому что до этого были только «легковесные» Бакаев, Пиняев, Руденко, Мостового тоже надо причислить.

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