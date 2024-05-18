Депутат Госдумы Бурляев предложил ввести в школах уроки целомудрия

Народный артист Российской Федерации и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев в беседе с «Парламентской газетой» заявил, что в российских школах в рамках Года семьи нужно ввести уроки целомудрия, которые позволят ученикам тянуться «к правильным ориентирам».