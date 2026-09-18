В Орле присяжные признали виновным водителя банды киллеров

В Советском суде Орла вынесли приговор по заказным расстрелам из 90-х. Эхо криминальных разборок «лихих девяностых» спустя три десятилетия докатилось до обвинительного приговора в Советском районном суде города Орла.
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