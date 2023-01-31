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Москомстройинвест: Более 9 тыс. объектов недвижимости передала собственникам компания «Донстрой» в 2022 году

Москомстройинвест: Более 9 тыс. объектов недвижимости передала собственникам компания «Донстрой» в 2022 году

В 2022 году компания «Донстрой» передала собственникам 9 тысяч 29 объектов недвижимости, в том числе 4 тысячи 525 квартир и нежилых объекта (апартаменты), 3 тысячи 138 машино-мест, 1 тысячу 297 кладовых и 69 коммерческих помещений в своих проектах.

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