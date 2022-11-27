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«Победа «Зенита» над «Спартаком» с разницей в 4 мяча маловероятна». Бышовец о матче в Петербурге

Анатолий Бышовец высказался в преддверии матча «Зенит» – «Спартак». Команды встретятся сегодня в рамках 6-го тура Фонбет Кубка России.

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