Новый 3D-принтер создаёт детали за 20 секунд без дефектных швов между слоями

Учёные из Университета Юты разработали метод объёмной печати с наномаской, которая формирует лазерную голограмму нужной формы и отверждает материал сразу во всём объёмеУчёные из Университета Юты разработали метод 3D-печати, который позволяет создавать детали без характерных для послойной печати слабых мест на границах слоёв.