Юрист Федореев: срок дисквалификации Кордобы может составить до четырех матчей

Спортивный юрист Валерий Федореев в комментарии "Газете.Ru" объяснил, почему игрок "Краснодара" Джон Кордоба не сможет избежать дисквалификации за показ непристойного жеста арбитру матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом", а также сравнил этот случай с историей нападающего московского "Спартака" Александра Соболева, который был отстранен за аналогичный жест.
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