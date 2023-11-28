Юрист Федореев: срок дисквалификации Кордобы может составить до четырех матчей

Спортивный юрист Валерий Федореев в комментарии "Газете.Ru" объяснил, почему игрок "Краснодара" Джон Кордоба не сможет избежать дисквалификации за показ непристойного жеста арбитру матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом", а также сравнил этот случай с историей нападающего московского "Спартака" Александра Соболева, который был отстранен за аналогичный жест.