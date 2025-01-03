"Обесчестили!": приезжий, который не приезжий, избил пожилого врача-гинеколога

ИН

Ирина Некрасова

Да в каждой статье на МТ описаны преступления мигрантов! И не делайте вид, что вы не в курсе. Это смешно! Разумеется, в России и своих недоумков хватает, и преступники, и хулиганы - всё это " добро" в наличии... НО! Зачем нам в России еще и чужие бандиты и разбойники, хамы и т.д., если со своим антиобщественным элементом разобраться не можем?! Вот зачем? А их, чужих, орды. И как они себя ведут, читайте и смотрите в СМИ, а то прогуляйтесь вечерком в Капотне, например. Сразу узнаете мигрантов и на что они способны.