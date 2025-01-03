Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Обесчестили!": приезжий, который не приезжий, избил пожилого врача-гинеколога

Русский компас Фото: amurobl.ru, prodoctorov.ru. Сначала нападавшего даже не стали задерживать.

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Комментарии
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Олег Самойлов
А ГДЕ сказано, что это были МИГРАНТЫ?
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1 час.
ИН
Ирина Некрасова
Да в каждой статье на МТ описаны преступления мигрантов! И не делайте вид, что вы не в курсе. Это смешно! Разумеется, в России и своих недоумков хватает, и преступники, и хулиганы - всё это &quot; добро&quot; в наличии... НО! Зачем нам в России еще и чужие бандиты и разбойники, хамы и т.д., если со  своим антиобщественным элементом разобраться не можем?! Вот зачем? А их, чужих, орды. И как они себя ведут, читайте и смотрите в СМИ, а то прогуляйтесь вечерком в Капотне, например. Сразу узнаете мигрантов и на что они способны.
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1 час.
Олег Самойлов
Я Вас ЕЩЕ раз спрашиваю: ЭТО БЫЛИ МИГРАНТЫ? Или граждане России, которые из Закавказья РОССИЙСКОГО?
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1 час.

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