Командир взвода группировки «Восток» вывел бойцов из окружения ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 21 июня сообщил, что командир мотострелкового взвода старший лейтенант Анатолий Зуев вывел свой личный состав из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанес противнику огневое поражение.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 21 июня сообщил, что командир мотострелкового взвода старший лейтенант Анатолий Зуев вывел свой личный состав из окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанес противнику огневое поражение.
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