Почему загнивают кабачки и как исправить ситуацию

Несмотря на то, что на дворе первые дни весны, мне захотелось поговорить о такой проблеме, как загниение кабачков, почему это происходит, и конечно же как исправить ситуацию.
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