В Свердловской области два дня будут идти антитеррористические учения. Они пройдут 04 и 05 июня в Рефтинском и Асбестовском округе.
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В Свердловской области два дня будут идти антитеррористические учения. Они пройдут 04 и 05 июня в Рефтинском и Асбестовском округе.
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